ЄС запровадив санкції проти власниці Wildberries Тетяни Кім, вона відреагувала

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Європейський Союз 16 листопада розширив санкційний список проти рф на 145 фізичних та юридичних осіб, включивши до нього засновницю російського маркетплейсу Wildberries і керівницю об'єднаної компанії RWB Тетяну Кім, а також Петербурзький нафтовий термінал.

Про це рішення повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що нові обмеження є частиною посилення економічного тиску на рф за її військову агресію проти України.

Під санкції потрапили як сама очільниця найбільшого російського онлайн-майданчика електронної комерції, яка зберегла контроль над 65% бізнесу після злиття Wildberries із групою Russ, так і підприємство з перевалки нафтопродуктів у Санкт-Петербурзі.

Пресслужба російського маркетплейсу Wildberries прокоментувала запровадження санкцій ЄС проти засновниці компанії Тетяни Кім, заявивши, що нові обмеження ніяк не вплинуть на операційну діяльність підприємства, а якихось активів у ЄС в неї нема.

Джерело: інтернет-видання «Главком».

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Остаточне затвердження пакету відбулося на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

До нового санкційного списку Євросоюзу внесли найбільші російські нафтопереробні підприємства, зокрема Московський, Омський, Саратовський, Хабаровський та Ільський НПЗ, а також низку інших компаній нафтової галузі.

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