ЄС запроваджує збір €2 за кожен вид товару в посилках — South China Morning Post

Європейський Союз запроваджує збір у €2 за кожен вид товару в посилках, які надсилають безпосередньо споживачам із-за меж 27 держав-членів. Новий платіж стягуватимуть незалежно від вартості відправлення, повідомляє South China Morning Post.

Якщо посилка містить десять футболок, збір становитиме €2. Водночас за відправлення з двома капелюхами та десятьма футболками потрібно буде сплатити €4, оскільки воно містить два види товарів.

Додатково до мита на недорогі посилки

Збір за обробку відправлень діятиме на додачу до мита у €3 на невеликі посилки вартістю до €150, яке ЄС запровадив у липні. Брюссель заявляє, що споживачі не мають сплачувати новий збір безпосередньо, однак інтернет-магазини та продавці можуть включити додаткові €2 у ціну товару ще до продажу.

Європейська організація споживачів BEUC висловила занепокоєння, що окремі платформи можуть намагатися перекласти ці витрати на покупців на завершальних етапах оформлення замовлення. В організації зазначили, що це суперечило б правилам ЄС, які вимагають показувати повну ціну заздалегідь.

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Навантаження на митні органи

За офіційними даними, торік до ЄС надійшло майже шість мільярдів невеликих посилок. Близько 93% дешевих відправлень прибули з Китаю, зокрема через популярні азійські платформи AliExpress і Temu.

У Брюсселі вважають, що потік таких товарів посилює навантаження на митні органи та збільшує їхні витрати, які покликаний компенсувати новий збір. ЄС також висловлював занепокоєння щодо небезпечних товарів із країн поза блоком, зокрема іграшок, що не відповідають його правилам.

Після запровадження в липні мита у €3 імпорт невеликих посилок, за наведеними даними, скоротився приблизно на 64%. Водночас посадовці застерігають, що для остаточних висновків ще зарано. Постійний збір у €2 переглядатимуть кожні два роки, аби він відповідав витратам митних операцій. Тимчасове мито на посилки вартістю до €150 діятиме до 1 липня 2028 року, після чого застосовуватимуть стандартні тарифи для конкретних товарів.

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