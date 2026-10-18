ЄС засудив напади на дипломатів на Західному березі — Anadolu Agency

Європейський Союз засудив останні напади ізраїльських поселенців на палестинців та європейських дипломатів на окупованому Західному березі Йордану. ЄС закликав до повної відповідальності та дієвих заходів, які мають запобігти подальшому насильству.

Напад біля Тайбе

Інцидент стався поблизу міста Тайбе на схід від Рамалли, куди делегація прибула під час сезону збору оливок. До її складу входили консули Франції та Бельгії, представник Польщі й посадовці Католицької церкви.

За даними Anadolu Agency, люди в масках вступили в конфронтацію з членами делегації та розбили вікно бельгійського консульського автомобіля. Ізраїльське армійське радіо повідомило, що військові й поліція прибули на місце через три години після отримання даних про місцеперебування делегації та відео інциденту, надісланого за кілька хвилин після події.

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Вимоги Євросоюзу

Європейська служба зовнішніх дій заявила, що очікує повної відповідальності та ефективних кроків для запобігання подальшим актам насильства й насильницьким переслідуванням палестинців, зокрема під час нинішнього сезону збору оливок, а також щодо журналістів. ЄС також закликав Ізраїль повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та права прав людини і припинити незаконне розширення поселень.

Окремо лідер опозиційної партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони та міністра національної безпеки в нездатності стримати напади поселенців. За його словами, така бездіяльність послаблює міжнародну підтримку Ізраїлю.

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