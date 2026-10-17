ЄС збільшив закупівлі російського скрапленого газу попри плани відмовитися від нього — The Times

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Європейський Союз продовжує закуповувати російський скраплений природний газ (СПГ), попри обіцянки поступово відмовитися від нього. За даними The Times, із січня по вересень до портів ЄС надійшло 12,18 млн тонн російського СПГ загальною вартістю 7,88 млрд євро.

Цього року країни-члени Європейського Союзу збільшили обсяги закупівель російського скрапленого природного газу (СПГ), незважаючи на свої обіцянки позбавити Кремль коштів для ведення війни. Про це йдеться у звіті німецької екологічної організації Urgewald, пише The Times.

У виданні нагадали, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив країни ЄС у лицемірстві, заявивши, що вони критикують його за укладання угод із Росією, але самі продовжують закуповувати російські енергоресурси. За його словами, ЄС закупив російських енергоресурсів на суму 250 млрд доларів.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак зазначав, що закупівлі країн ЄС із 2022 року становили 302 млрд євро. Європейська комісія оцінила цю цифру в 197 млрд євро.

У виданні зазначили, що імпорт російського газу європейськими країнами скоротився з початку повномасштабної війни в Україні, коли він становив 45% від загального обсягу імпорту ЄС. Однак Агентство Європейського Союзу зі співпраці регуляторів енергетики повідомило, що станом на травень Росія, як і раніше, постачала 12% скрапленого природного газу до ЄС. За даними агентства, російський СПГ постачається до Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів, а трубопровідний газ — до Угорщини, Словаччини та Греції.

Журналісти нагадали, що навесні набула чинності заборона ЄС на короткострокові контракти на постачання російського газу. Заборона на довгострокові контракти на постачання російського СПГ має набути чинності наприкінці року, а на трубопровідний газ — до вересня 2027 року. Також європейські країни зобов’язалися до наступного року припинити імпорт російської сирої нафти, частка якої становить від 1% до 3% загального обсягу.

Однак, за даними Urgewald, із січня по вересень до портів ЄС надійшло 12,18 млн тонн російського СПГ на суму 7,88 млрд євро, що на 9,5% більше, ніж за той самий період минулого року. На частку французьких портів припало три чверті всього обсягу імпорту до ЄС.

«Кожен додатковий місяць практично безперервної торгівлі СПГ означає додаткові доходи для Росії, тоді як Україна продовжує щодня зазнавати ракетних і дронових ударів», — сказав журналістам активіст організації Urgewald Себастьян Реттерс.

Аналітики вважають, що Євросоюз може не вкластися в терміни припинення імпорту російських енергоресурсів на тлі низьких запасів і високих цін. Водночас Європейська комісія наполягає на тому, що встановлених термінів буде дотримано.

Джерело: The Times

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