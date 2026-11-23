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Європейська комісія знову пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які брали участь у бойових діях. Про цю ініціативу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації проєкту 22-го пакета санкцій.

Подібне обмеження намагалися запровадити ще влітку, однак тоді країни-члени ЄС не змогли узгодити механізм перевірки колишніх російських військових. Через це реалізацію заборони відклали.

«Останнім часом ми спостерігаємо ескалацію неконвенційних воєнних дій російських оперативних груп у Європі. Тож ця заборона є частиною нашої відповіді. Колишні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Їм не можна дозволяти вільно пересуватися нашими країнами», – наголосила вона.

Проєкт нових санкцій також передбачає секторальні фінансові обмеження – фон дер Ляєн назвала їх одним із головних пріоритетів. Так, відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT можуть ще 60 російських банків.

«Ми посилюємо боротьбу з криптомережами та платіжними системами. Ми зосередимося на Росії, але також включимо треті країни, які допомагають Росії обходити наші санкції», – зазначила президентка Єврокомісії, не уточнивши, які саме країни зачепить проєкт нового пакету.

Топпосадовиця ЄС повідомила про створення спеціальної робочої групи з криптовалютних санкцій, яка допомагатиме в цій роботі.

Надання енергетичних послуг Росії теж готуються обмежити: європейським компаніям заборонять будувати, експлуатувати або ремонтувати енергетичну інфраструктуру РФ, зокрема нафтопереробні заводи, що регулярно стають мішенями українських ударів.

«Вперше ця заборона охоплює також послуги з електропостачання», – підкреслила фон дер Ляєн.

Перелік підсанкційних російських суден із так званого «тіньового флоту», які використовують для перевезення нафти в обхід обмежень, поповнять ще 70 позицій.

Громадянам ЄС заборонять надалі обіймати посади в керівних органах компаній у Росії.

«В наших економічних відносинах із Росією не може бути звичайного бізнесу», – наголосила очільниця Єврокомісії.

Нові санкції зачеплять також спортивну й культурну галузь: російські спортсмени – в разі погодження пакету – не зможуть брати участь під національним прапором у змаганнях на території ЄС.

«Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційних російських символів. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних асоціацій. І ми запровадимо обмеження для росіян, які обіймають посади в керівних органах європейських спортивних федерацій», – зазначила фон дер Ляєн.

Україні, резюмувала топпосадовиця ЄС, надають сили для забезпечення миру, Росії – всі підстави, щоб його обрати.

«Ми і надалі пропонуватимемо нові санкції, доки Росія не продемонструє справжнього наміру до сталого миру в Україні... Ми сильніше б’ємо по способах фінансування війни Росією, націлюючись на її банки та криптоплатформи. Ми ще більше ізолюємо Росію. Ми закриваємо двері для її участі в європейських спортивних і культурних заходах», – резюмувала вона.

Єврокомісія вийшла з пропозицією 22-го пакету санкцій після консультацій з державами-членами й сподівається заручитися підтримкою лідерів ЄС на спецсаміті, що відбудеться 26-27 листопада.

Посилення санкцій готується на тлі спроб ЄС стати частиною переговорного процесу про завершення війни в Україні. Досі його представники не брали участі в прямих переговорах з Росією. Спепцпосланці США повідомляють про згоду Москви на долучення європейців до наступного переговорного раунду, однак у Кремлі цього поки прямо не підтверджують.

Про це повідомляється з посиланням на Радіо Свобода.

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