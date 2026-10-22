ЄС знову розглядає прямі переговори з Путіним щодо України — Politico

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Європейський Союз повернувся до ідеї прямих переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України, повідомляє Politico. Водночас серед європейських дипломатів немає єдиної позиції щодо того, хто має представляти ЄС на можливих переговорах із Кремлем.

За інформацією видання, питання призначення європейського переговірника стало особливо актуальним після візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії. Там він мав запропонувати Путіну проведення саміту за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського для досягнення домовленості про припинення вогню.

Європейські посадовці занепокоєні тим, що Вашингтон може обговорювати умови завершення війни з Москвою без належного врахування позицій України та її партнерів. Саме тому в Брюсселі знову заговорили про необхідність власного каналу зв'язку з Кремлем.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Путін наразі не сприймає ЄС як авторитетного учасника переговорів та відмовляється від контактів із низкою європейських посадовців.

«ЄС повинен визначити людину або групу людей, які виступатимуть від імені Європи. Це не обов'язково мають бути представники ЄС чи НАТО, а просто лідери, яким інші нададуть повноваження вести переговори», – наголосив Павел.

Як зазначає Politico, прямий канал зв'язку з Кремлем міг би дозволити Європі відстоювати власні інтереси під час мирного процесу. Водночас швидких результатів від можливих контактів із Москвою не очікують.

Серед можливих кандидатів на роль європейського переговірника видання називає президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту та високу представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас.

Окрему увагу Politico приділяє президенту Фінляндії Александру Стуббу. Він має добрі особисті відносини з Дональдом Трампом, а Фінляндія володіє багаторічним досвідом взаємодії з Росією.

За інформацією видання, Стубб також продемонстрував готовність пропонувати конкретні ініціативи та брати на себе політичну відповідальність. Його кандидатуру розглядають як один із можливих варіантів представництва Європи на майбутньому мирному саміті.

Водночас у ЄС наголошують на необхідності забезпечити представництво всього об'єднання, а не лише окремих впливових держав. Politico також повідомляє, що під час саміту в Брюсселі минулого тижня європейські лідери поцікавилися в Антоніу Кошти, чи варто йому вже провести розмову з Путіним. Однак президент Європейської ради відповів, що наразі не планує таких контактів.

Як пише видання, частина представників ЄС вважає Кошту більш прийнятною кандидатурою для переговорів із Кремлем, ніж Урсулу фон дер Ляєн або Каю Каллас. Це пояснюють їхньою виразною підтримкою України та попередньою критикою Трампа з боку Каллас.

Джерело: Politico

Нагадаємо, Клінтон припустила, що Путін може мати компромат на Трампа через файли Епштейна.

Раніше Путін попросив Віткоффа передати подяку Меланії Трамп.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

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