Австралійську тенісистку Ешлі Барті та японського тенісиста на візках Шінґо Кунієду запросили до Міжнародної зали тенісної слави. Результати голосування оголосили вночі, повідомляє Interia Sport. Серед кандидатів також були Світлана Кузнєцова та Хуан Мартін дель Потро, але їх не запросили приєднатися до Зали слави.

Критерії обрання

Для обрання кандидатові необхідно здобути щонайменше 75% голосів. За критеріями для тенісистів в одиночному розряді, встановленими близько десяти років тому, необхідні три титули Великого шолома та щонайменше 13 тижнів на вершині одиночного рейтингу WTA або п’ять титулів Великого шолома без цієї умови.

Церемонія включення до Зали слави може відбутися не раніше ніж через п’ять років після завершення спортивної кар’єри. Барті відповідала встановленим вимогам: вона виграла три турніри Великого шолома та була лідеркою рейтингу WTA.

Кунієда 50 разів перемагав на турнірах Великого шолома з тенісу на візках, зокрема 28 разів в одиночному розряді. Також він здобув три золоті олімпійські медалі.

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Кар’єра Барті

У січні 2022 року Барті виграла Australian Open у Мельбурні, не програвши суперницям жодного сету. Перед цим вона перемогла на турнірі WTA 500 в Аделаїді, де, зокрема, обіграла Ігу Свьонтек із рахунком 6:2, 6:4. У фіналі Australian Open австралійка здолала американку Даніель Коллінз — 6:3, 7:6 (2).

У березні 2022 року Барті оголосила про завершення кар’єри у 25-річному віці. Після цього Свьонтек посіла перше місце у світовому рейтингу та 3 квітня 2022 року офіційно стала першою ракеткою світу.

У коментарі Reuters Барті заявила, що почувається дуже польщеною та вдячною за рішення, хоча й має сумніви, чи заслуговує бути серед тенісних легенд. Вона також сказала, що не планує повертатися до професійного тенісу. Офіційна церемонія включення запланована на серпень 2027 року.

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