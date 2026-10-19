ESMA оприлюднило дві настанови щодо екологічних і кліматичних заяв — Cyprus Mail

Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) оприлюднило дві нові настанови для інвестиційних компаній та інших учасників фінансового ринку. Вони мають допомогти чіткіше повідомляти про екологічні й соціальні переваги фінансових продуктів та не вводити інвесторів в оману.

Як повідомляє Cyprus Mail, документи стосуються заяв про позитивний вплив інвестицій і про кліматичний перехід у сфері інвестиційних фондів, облігацій та фінансових бенчмарків.

Заяви про позитивний вплив

Перша настанова розглядає твердження про те, що інвестиції забезпечують позитивні екологічні або соціальні результати. ESMA звернуло увагу на відмінності в тому, як учасники ринку визначають такий вплив і який рівень амбітності вкладають у свої заяви.

Регулятор рекомендує компаніям зрозуміло пояснювати, яких саме змін вони очікують від своїх продуктів, як мають намір досягти заявленого впливу та яким способом вимірюватимуть результати. Мета полягає в тому, щоб інвестори отримували чітку й збалансовану інформацію про переваги, які декларуються.

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Кліматичний перехід

Друга настанова присвячена заявам про кліматичний перехід — тому, як інвестиції або фінансові продукти підтримують рух до економіки з нижчими викидами вуглецю. Такі твердження часто стосуються майбутнього й містять невизначеність, оскільки їхня реалізація може залежати від майбутніх дій, припущень та чинників, які компанія не контролює.

ESMA закликало учасників ринку пояснювати цілі переходу, способи їх досягнення, а також механізми оцінювання й оприлюднення прогресу. Вони також мають розкривати релевантні припущення, обмеження доступних даних і залежності, здатні вплинути на досягнення цілей.

Обидва документи містять приклади належної та неналежної практики для комунікацій, що не є частиною формального регуляторного розкриття інформації. За даними регулятора, це має сприяти чіткій, чесній та неоманливій комунікації і знизити ризик грінвошингу — перебільшення або неточного подання екологічних чи соціальних переваг продукту.

ESMA наголосило, що настанови не встановлюють нових регуляторних вимог і не визначають конкретний інвестиційний підхід або рівень амбітності. Документи ґрунтуються на практиках, які регулятор спостерігав на ринку, та мають допомогти учасникам зрозуміти чинні очікування щодо чесності й зрозумілості комунікацій.

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