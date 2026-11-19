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Європейський суд з прав людини вперше застосував Правило 44D Регламенту та заборонив румунській адвокатці представляти заявників у Суді протягом двох років. Причиною стали численні посилання на неіснуючу судову практику та викривлене цитування реальних рішень, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомив ЄСПЛ, рішення про відсторонення ухвалив голова Суду 13 листопада 2026 року за пропозицією відповідної палати.

Під час розгляду справи Палата встановила, що в документах, які адвокатка подала до Суду, були посилання на неіснуючі рішення, вигадані параграфи в реальних постановах, а також на практику, яка не стосувалася наведених аргументів або навіть суперечила їм.

Адвокатка визнала, що використовувала інструменти штучного інтелекту. Водночас вона назвала виявлені проблеми неточностями та помилками цитування. Однак ЄСПЛ не погодився з таким поясненням, наголосивши, що йшлося не про окремі випадкові помилки, а про численні повторювані та суттєві порушення.

Суд також відкинув пояснення про недостатню перевірку джерел, оскільки частину посилань узагалі не перевіряли. На це, зокрема, вказувало повторення помилок, які можна було виявити навіть під час поверхового пошуку в офіційній базі судової практики HUDOC.

У ЄСПЛ наголосили, що дії адвокатки завдали шкоди здійсненню правосуддя. Суду довелося витратити значний час на перевірку поданих документів, розпочати окрему процедуру за Правилом 44D та вести листування з іншими учасниками, зокрема урядом Румунії та Національною спілкою адвокатів країни.

Відповідальність за перевірку інформації, отриманої за допомогою ШІ, Суд поклав на адвоката. ЄСПЛ підкреслив, що від представників сторін очікується високий рівень професійної обачності, а використання штучного інтелекту не звільняє їх від обов'язку перевіряти кожне посилання за автентичними джерелами.

Палата також врахувала вимоги румунського Закону про адвокатську професію № 51/1995 та правил професійної етики, які зобов'язують адвокатів діяти як розумно компетентні фахівці.

Таким чином, рішення ЄСПЛ стосується не самого використання штучного інтелекту в юридичній роботі, а подання до суду неперевірених матеріалів, що містять вигадані або неправильно наведені джерела.

У Суді фактично наголосили, що ШІ може допомагати шукати інформацію та готувати документи, однак відповідальність за достовірність аргументів і посилань залишається за юристом.

Джерело: Мінюст

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