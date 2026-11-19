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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на два роки заборонив румунській адвокатці представляти заявників через численні неправдиві посилання на судову практику, згенеровані штучним інтелектом. У документах фігурували неіснуючі справи, вигадані фрагменти справжніх рішень та нерелевантні судові прецеденти.

«Подання адвокатки містили численні, повторювані й суттєві помилки, а не поодинокі помилки цитування», – зазначили в Суді.

Рішення про відсторонення ухвалив голова ЄСПЛ 13 листопада за вмотивованою пропозицією Палати відповідно до правила 44D Регламенту Суду. Заборона діятиме протягом двох років і поширюється на представництво та надання іншої допомоги заявникам як у справах, які вже розглядаються, так і в майбутніх провадженнях.

Під час перевірки матеріалів Палата виявила низку серйозних порушень. Зокрема, у документах містилися посилання на неіснуючі, так звані «галюциновані» справи, вигадані параграфи у справжніх рішеннях ЄСПЛ, а також реальні судові прецеденти, які не стосувалися наведених аргументів або навіть прямо їм суперечили.

Адвокатка визнала, що використовувала інструменти штучного інтелекту для підготовки документів. Водночас вона назвала виявлені проблеми неточностями та «помилками цитування».

Однак Палата дійшла висновку, що її поведінка не відповідала професійним та етичним обов’язкам адвоката.

У ЄСПЛ наголосили, що адвокатка мала самостійно та ретельно перевіряти всі згенеровані штучним інтелектом посилання й аргументи, використовуючи авторитетні джерела, зокрема офіційну базу судової практики HUDOC.

«Щодо певних посилань на судову практику жодної перевірки взагалі не проводили. Це підтверджувалося тим, що багато помилок повторювалися, і їх можна було легко виявити навіть побіжною перевіркою в HUDOC», – йдеться в пресрелізі.

Палата також встановила, що дії адвокатки негативно вплинули на здійснення правосуддя. Суду довелося витратити значний час на перевірку поданих документів, розпочати процедуру відсторонення та вести тривале листування з іншими учасниками процесу.

До процедури залучили саму адвокатку, уряд Румунії та Національну спілку адвокатів Румунії. Колегію адвокатів міста Ясси також запросили надати свої зауваження, однак вона не скористалася цією можливістю.

У ЄСПЛ фактично наголосили, що використання штучного інтелекту для підготовки юридичних документів не звільняє адвокатів від відповідальності за достовірність посилань, аргументів і судової практики.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄСПЛ.

До цього Європейський суд з прав людини відхилив скаргу щодо справедливості обвинувального вироку колишньому прем’єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі у справі про податкове шахрайство. Суд дійшов висновку, що не було доведено відсутності неупередженості колегії італійського Касаційного суду, яка розглядала цю справу.

Європейський суд з прав людини встановив причетність держави до смертельного нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, визнавши порушення права на життя та свободи вираження поглядів.

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