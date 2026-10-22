ЄСПЛ відхилив скаргу Берлусконі щодо податкового вироку — ANSA English

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу щодо справедливості обвинувального вироку колишньому прем’єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі у справі про податкове шахрайство. Суд дійшов висновку, що не було доведено відсутності неупередженості колегії італійського Касаційного суду, яка розглядала цю справу, повідомляє ANSA English.

Скарга на суддю

У 2013 році Касаційний суд Італії залишив чинним вирок Берлусконі за пособництво в ухиленні від сплати податків у його медіаімперії за 2002 і 2003 роки. Разом із вироком набули чинності додаткові покарання: Берлусконі втратив місце в Сенаті та був позбавлений права обіймати державні посади до 2018 року.

Берлусконі звернувся до ЄСПЛ, стверджуючи, що один із суддів, які брали участь у розгляді, не був неупередженим. Він посилався на інтерв’ю судді пресі щодо справи, а також на нібито ворожі висловлювання про нього, про які повідомляли треті особи.

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Рішення ЄСПЛ

ЄСПЛ постановив, що Берлусконі не довів відсутності неупередженості у складі колегії Касаційного суду, зокрема у голови підрозділу, якому було передано його справу. Інші скарги Берлусконі суд відхилив як явно необґрунтовані або подані із запізненням.

Після смерті Берлусконі у 2023 році провадження продовжили його спадкоємці. Початковий чотирирічний вирок було скорочено до одного року, який колишній прем’єр-міністр відбув у формі громадських робіт.

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