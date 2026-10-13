Естонія 14 жовтня протестує систему оповіщення EE-ALARM — ERR News

В Естонії у середу, 14 жовтня, проведуть загальнонаціональне тестування системи громадського оповіщення EE-ALARM. Сирени по всій країні лунатимуть із 15:00 до 15:10, повідомляє ERR News.

Як відбуватиметься тест

Близько полудня мешканцям надішлють SMS-нагадування. Під час перевірки також надходитимуть повідомлення через застосунок Eesti та мобільний застосунок Ole Valmis! («Будь готовий»). На каналах ERR транслюватимуть інформаційний рядок.

Під час тесту жодних дій від населення не потрібно. У разі реальної надзвичайної ситуації людям слід шукати укриття. Після завершення перевірки окремого повідомлення не надсилатимуть.

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Мета перевірки

Тестування має перевірити надійність системи, виконані ремонти та оновлення, а також виявити можливі недоліки. Рятувальна служба закликала жителів заздалегідь продумати, де вони могли б укритися вдома, на роботі чи в школі.

Згідно з недавнім опитуванням, понад дві третини жителів Естонії у разі потреби шукали б найбезпечніше місце у своєму помешканні, найчастіше — підвал. Водночас лише приблизно чверть опитаних вважають, що їхнє житло вже має таке місце.

Це буде третє загальнонаціональне випробування EE-ALARM у 2026 році: попередні відбулися в березні та червні. Наступні тести заплановані на лютий, червень і жовтень 2027 року. За даними російськомовного порталу ERR, 6 жовтня в Мууга сирена випадково спрацювала під час планових технічних робіт.

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