Естонія депортувала громадянина РФ через підозру у зв’язках зі спецслужбами

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Естонська поліція безпеки (KAPO) видворила з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна через ймовірні контакти з російськими спецслужбами. Йому також заборонили в’їзд до Шенгенської зони.

Служба внутрішньої безпеки Естонії (KАРО) у понеділок, 2 листопада, заявила, що за її рекомендацією громадянина РФ вислали з країни з метою «запобігання та протидії діяльності», яка «загрожує» Європі. У Службі також зазначили, що чоловік має зв’язки з російськими розвідувальними органами.

Відповідну заяву опублікували разом із відео, на якому чоловіка супроводжують двоє поліцейських до російського кордону.

«Метою вислання є запобігання та протидія діяльності, яка загрожує безпеці Естонії та Європи загалом», — йдеться у повідомленні відомства.

Речниця KАРО Марта Туул повідомила ERR, що Карабєшкін мав зв'язки з російськими розвідувальними службами та людьми, які працюють від їхнього імені.

«Він регулярно відвідував РФ та зустрічався з ними там. Багато хто з них перебуває під санкціями Європейського Союзу та України за здійснення ворожої діяльності з метою впливу. Крім того, він пов’язаний із мережами впливу, такими як, наприклад, CIRP, RuBaltic та Regnum, а також з особами, пов’язаними з ними», — зазначила Туул.

За даними Служби, росіянин підтримував контакти з Сергєєм Рекедою та Сергєєм Рудновим. Останній перебуває під санкціями Великої Британії та України.

Окрім того, Карабєшкін обіймав посаду керівника проєктів у CIRP — російському Центрі міжнародної та регіональної політики, у заходах якого брали участь особи, пов’язані з Федеральною службою безпеки РФ.

Джерело: ERR

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