Естонія дозволить голосувати зі смартпристроїв на виборах 2027 року — ERR News

В Естонії на виборах до парламенту 2027 року виборці зможуть проголосувати електронно за допомогою смартпристроїв, зокрема смартфонів. Таке рішення погодив Національний виборчий комітет, повідомляє ERR News.

Голосування через iOS та Android

Естонія використовує електронне голосування з 2005 року, однак досі воно було доступне лише з комп’ютера. Тепер для смартпристроїв на базі iOS та Android мають розробити застосунок, який можна буде завантажити з Apple App Store і Google Play.

Також у магазинах застосунків буде доступна програма для перевірки електронного голосу. Вона дасть змогу виборцям переконатися, що їхній голос надійшов до електронної скриньки та правильно відображає обраний варіант.

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Аргументи виборчої комісії

Голова Національного виборчого комітету Інгрід Куллерканн заявила, що більшість членів органу вважає ризики мобільного голосування достатньо зниженими. За її словами, голосування з мобільного пристрою не має більших ризиків, ніж використання комп’ютера.

Куллерканн назвала серед причин запровадження нового способу голосування доступність і стійкість виборів до кризових ситуацій. Керівник Державної виборчої служби Арне Койтмяе наголосив, що додавання нових операційних систем не змінює систему е-голосування, а лише розширює перелік пристроїв, з яких можна подати голос.

Попереднє тестування

Парламент Естонії схвалив можливість голосування зі смартпристроїв у 2024 році. У 2025 році Державна виборча служба та Управління інформаційних систем провели публічне тестування мобільного е-голосування, перевіривши подання, передавання й отримання голосів. За даними ERR News, застосунок визнали надійним, а користувачі надали позитивні відгуки.

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