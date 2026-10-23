Естонія перекидає війська на схід країни — The Hindu

Естонія в межах нової концепції «активної оборони» почала перекидати підрозділи з бази Тапа ближче до кордону з Російською Федерацією — державою-агресором. Країна також розвиває новий військовий об’єкт у Йихві та будує базу в прикордонній Нарві, повідомляє The Hindu.

Оборона без відступу

Естонський уряд запровадив концепцію активної оборони до планування у сфері національної безпеки у 2026 році. Вона передбачає відмову від підходу, за якого російські сили могли б просунутися вглиб країни до початку контратаки. Натомість естонські війська мають протидіяти вторгненню від його початку та завдавати далекобійних ударів по військових цілях за лінією фронту.

За даними Financial Times, які наводить The Hindu, запланований об’єкт у Нарві має вміщувати близько 200 військових у звичайний час і до 1 000 під час кризи. Нарва розташована на кордоні з Росією та відділена від російського Івангорода річкою Нарва. Естонські посадовці побоюються, що Москва може використовувати місцеву напруженість або дезінформацію для тиску на країну. Росія заперечує звинувачення у діяльності в сірій зоні, зокрема кібератаках, саботажі та електронному втручанні.

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Зростання оборонних витрат

Оборонні витрати Естонії у 2026 році мають зрости на 42% — до 2,4 млрд євро, або приблизно 5,4% ВВП. Країна також уклала контракти на придбання дев’яти американських реактивних систем HIMARS і дев’яти південнокорейських систем Chunmoo. До закупівель входять балістичні ракети M57 із заявленою дальністю до 300 км.

Естонія має підготовлений резерв чисельністю до 230 тисяч осіб, тоді як її постійні сили налічують близько 4 200 військовослужбовців. Власних звичайних бойових літаків країна не має та покладається на союзників по НАТО в питаннях патрулювання повітряного простору. За даними Financial Times, Велика Британія планує збільшити свій контингент в Естонії з приблизно 800 до 1 200 військових до квітня 2027 року.

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