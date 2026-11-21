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Вранці в суботу, 21 листопада, Збройні сили Естонії оголосили попередження про можливу загрозу безпілотників у повітах Іда-Вірумаа та Ляене-Вірумаа. У повітря підняли авіацію союзників по НАТО, зокрема турецькі винищувачі.

О 4:42 естонські Збройні сили повідомили про можливу загрозу безпілотників одразу у двох повітах. Військові також поінформували, що в повітрі перебувають літаки союзників по НАТО, серед яких були турецькі винищувачі.

Один із жителів повіту Ляене-Вірумаа розповів, що приблизно о 6:13 чув звук безпілотника, а також шум винищувача.

О 6:49 Збройні сили Естонії повідомили про скасування попередження щодо повітряної загрози.

Наразі естонська сторона не заявляла про порушення повітряного простору країни.

Про це повідомляє ERR.

Уряд Естонії вирішив із 1 грудня тимчасово закрити всі п’ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією, державою-агресором. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки.

Уряд Естонії ухвалив рішення призупинити перетин естонсько-російського кордону з 1 грудня 2026 року. Обмеження діятимуть на всіх автомобільних пунктах пропуску, а через шість місяців влада оцінить необхідність їх перегляду.

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