Естонія планує дозволити 14-річним організовувати протести — ERR News

Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії підготувало законопроєкт, який передбачає зниження мінімального віку для організаторів публічних зібрань і демонстрацій із 18 до 14 років. Про це повідомляє ERR News.

Право на мирні зібрання

У міністерстві вважають, що бажання молодих людей зібратися не має залежати від того, чи знайдеться повнолітня людина, готова організувати захід від їхнього імені. Водночас про заплановане організоване зібрання неповнолітніх потрібно буде заздалегідь повідомляти поліцію.

У проєкті закону зазначається, що право на мирні зібрання є важливою передумовою демократичного та плюралістичного суспільства. Діти, як і дорослі, мають законні права та інтереси, а свобода мирних зібрань дає їм можливість висловлювати свої погляди й брати участь у житті суспільства.

Відповідальність організаторів

Міністерство пов'язує новий віковий поріг із чинними нормами відповідальності: відповідно до Закону про правоохоронну діяльність, із 14 років людина самостійно відповідає за дотримання громадського порядку. Такий самий вік встановлено для кримінальної відповідальності.

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Міністерка юстиції та цифрових справ Лійса Пакоста заявила, що голос молоді важливий для суспільства. За її словами, зміни не означатимуть, що неповнолітніх залишать без нагляду: батьки зберігатимуть обов'язок контролю до досягнення дитиною 18 років, а поліція буде поінформована про такі заходи заздалегідь.

На неповнолітніх організаторів також поширюватиметься принцип, за яким організатор насамперед відповідає за безпеку публічного заходу та дотримання правил поведінки в громадських місцях.

Позиція учнівського об'єднання

Голова Спілки учнівських рад Естонії Карл Ерік Кірсс позитивно оцінив запропоновану поправку. Він зазначив, що організація демонстрацій і публічних зібрань є одним зі способів показати життєздатність демократії, а попередні правила створювали значні бюрократичні перешкоди для неповнолітніх, які хотіли провести демонстрацію.

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