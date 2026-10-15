Естонія планує дозволити конфіскацію активів без обвинувального вироку — ERR News

Естонія планує разом з іншими країнами Європейського Союзу змінити законодавство, щоб дозволити конфіскацію активів, злочинне походження яких встановить суд, навіть без обвинувального вироку. Про це повідомляє ERR News.

За погодженим країнами ЄС планом, суд зможе конфіскувати майно фізичних осіб або компаній, якщо встановить його злочинне походження. Такий механізм можуть застосувати, зокрема, коли підозрюваний тяжко хворіє, переховується від провадження або сплив строк давності щодо правопорушення.

Походження активів має встановити суд

Керівник відділу кримінального права та процесу Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії Андреас Кангур пояснив, що припинення кримінального провадження не має означати збереження доходів від злочину у тих, хто вчинив правопорушення. За його словами, у процедурі необхідно встановити походження активів і довести, що їх одержали внаслідок злочину.

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Кангур також наголосив, що конфіскація без вироку не повинна прямо чи опосередковано означати визнання людини злочинцем. Презумпцію невинуватості гарантують Європейська конвенція з прав людини та Конституція Естонії. Посадовець зазначив, що Європейський суд з прав людини вже розглядав подібні справи й не вважав таку конфіскацію порушенням презумпції невинуватості, якщо особу прямо не називають злочинцем.

Естонія рухається до запровадження директиви ЄС

Головний державний прокурор Алар Лехесметс заявив, що подібні норми давно діють у Нідерландах, Бельгії та Франції, а у Швеції схожа норма існує вже кілька років. За його словами, Естонія не запроваджує безпрецедентний підхід, а наздоганяє інші європейські країни у протидії злочинності.

Естонія рухається до запровадження директиви ЄС щодо повернення та конфіскації активів. Країни-члени погодилися ухвалити відповідне законодавство до кінця листопада, однак Кангур визнав, що підготовка таких норм в Естонії виявилася складною, оскільки частина заходів досі сприймається там як радикальна.

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