Естонія планує повернути сині обкладинки паспортів із 2030 року — ERR News

Міністерство внутрішніх справ Естонії планує оновити дизайн паспортів і з 2030 року повернути сині обкладинки для документів громадян. Нові елементи захисту почнуть впроваджувати раніше: у січні 2027 року — у документах власників так званих сірих паспортів, а в липні того ж року — у паспортах громадян, повідомляє ERR News.

Оновлення захисту

Чинні паспорти залишатимуться дійсними до завершення строку їхньої дії, а власникам документів не доведеться робити додаткових кроків через зміну дизайну. Сині паспорти потраплятимуть в обіг поступово — під час природного оновлення документів.

Серед нових захисних елементів передбачено частково прозоре вікно у формі валуна з антеною чипа у вигляді дубового листка. Зображення підпису власника перенесуть із другої на третю сторінку паспорта. Персональні дані в документах не змінюватимуться.

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Повернення до попереднього кольору

Сині обкладинки використовували в Естонії після відновлення незалежності у 1991 році. Після вступу країни до Європейського Союзу у 2004 році їх замінили бордовими обкладинками, рекомендованими для паспортів держав ЄС, хоча ця кольорова схема не є обов'язковою.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що ідея змінити колір обкладинки виникла під час підготовки нового покоління паспортів. За його словами, зовнішній вигляд документа, який є головним посвідченням особи під час подорожей, має відображати кольори естонської держави. Таро пояснив поетапне впровадження чинним до 2030 року контрактом на виготовлення паспортів, що дасть змогу перейти на новий колір без додаткових витрат.

Колишній міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс розкритикував фокус міністра, заявивши, що варто зосередитися на протидії російським гібридним атакам, кадрових проблемах поліції та рятувальної служби, а також питаннях міграції. Євродепутат і колишній прем'єр-міністр Юрі Ратас заявив, що обговорення кольору паспортів напередодні виборів до Рійґікоґу в березні виглядає передвиборчим відволіканням.

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