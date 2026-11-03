Естонія планує скоротити кількість бригад швидкої з лікарями — ERR News

Міністерство соціальних справ Естонії планує скоротити кількість бригад швидкої допомоги, до складу яких входять лікарі. Наразі в країні працюють 13 таких бригад, окремо від мобільних підрозділів інтенсивної терапії. Відомство наголосило, що не має наміру повністю відмовлятися від бригад із лікарями, а планує переглянути, скільки їх потрібно та де саме вони мають працювати.

Дискусія про ресурси медиків

Як повідомляє ERR News, директор Південно-Естонської лікарні Арві Васк вважає, що залучення лікарів до таких бригад не є виправданим, оскільки медсестри можуть виконувати цю роботу не гірше. За його словами, Каса здоров’я платить за бригаду з лікарем на 15 тисяч євро на місяць більше, ніж за бригаду, очолювану медсестрою.

Васк заявив, що замість дорожчих бригад із лікарями можна було б сформувати більше інших бригад швидкої допомоги. На його думку, лікарі, які нині працюють у швидкій, могли б заміняти сімейних лікарів у первинній ланці або працювати у відділеннях невідкладної допомоги лікарень.

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Позиція служби швидкої допомоги

Членкиня правління Тартуської служби швидкої допомоги Туулі Паю припустила, що ініціатива може бути пов’язана з нестачею персоналу в менших лікарнях. Водночас вона зазначила, що частина лікарів швидкої вже працює у лікарнях, а деякі фахівці не погодилися б перейти до відділень невідкладної допомоги районних лікарень.

Тартуська служба швидкої допомоги має лікарів на чергуванні в Пайде, Вільянді, Пилтсамаа, Ряпіна та Тарту. Одна бригада почергово працює в Отепяе, Йиґева та Тарту. За словами Паю, через відстані невеликі населені пункти не можуть покладатися на окремі бригади підтримки з лікарями.

Нові параметри роботи служби швидкої допомоги мають оприлюднити найближчими тижнями. До 2028 року Естонія також планує перейти переважно на бригади з двох осіб замість трьох. Удень передбачено 63 бригади з трьома працівниками та 43 — із двома, уночі — відповідно 63 і 30.

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