Естонія планує запровадити судовий дозвіл на доступ до медданих — ERR News

В Естонії планують запровадити вимогу судового дозволу для доступу слідчих органів до медичних даних людини без її згоди. Водночас два підготовлені законопроєкти, що стосуються цієї сфери, можуть суперечити один одному, повідомляє ERR News.

Два законопроєкти про медичні дані

Чинне законодавство дозволяє розкривати медичні дані без згоди особи для встановлення обставин у кримінальних провадженнях або провадженнях щодо інших правопорушень. Канцлер юстиції Естонії вказав, що ця норма є надто широкою та потребує уточнення.

Міністерство юстиції та цифрових справ і Міністерство соціальних справ підготували окремі законопроєкти, які називають законопроєктами Пакости та Йоллер — за прізвищами міністрів. Міністерка соціальних справ Кармен Йоллер заявила, що її ініціатива передбачає об’єднання трьох великих баз даних: реєстру рецептів, бази даних рахунків за лікування Естонської каси медичного страхування та централізованої національної системи медичної інформації, якою керує Центр інформаційних систем охорони здоров’я та соціального забезпечення.

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Застереження щодо доступу

За словами Йоллер, її законопроєкт безпосередньо не визначає порядок розкриття даних або випадки, коли потрібна згода пацієнта. Натомість законопроєкт Пакости встановлює умови доступу посадовців до медичної інформації.

Адвокат Каррі Гінтер застеріг, що ініціатива Йоллер фактично розширюватиме доступ до медичних даних, тоді як законопроєкт Пакости суттєво його обмежуватиме. Йоллер пояснила, що після запланованих змін медзаклади зможуть передавати такі дані лише на підставі судового наказу або з судового дозволу.

У поліції підтримали чіткіші правила, зокрема щодо того, які дані та в яких провадженнях можуть запитувати правоохоронці. Представник Поліції та прикордонної служби Роджер Кумм зазначив, що медичні дані можуть бути доказами, зокрема під час розслідування дорожніх аварій. Директор Центру інформаційних систем охорони здоров’я та соціального забезпечення Маргус Арм заявив, що установа діятиме відповідно до нових правових гарантій.

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