Естонія планує збудувати 150 бункерів на кордоні з Росією — Interia

Естонія планує збудувати близько 150 бункерів у окрузі Іда-Віру на північному сході країни, поблизу кордону з Російською Федерацією — державою-агресором. Про це під час сесії запитань в естонському парламенті Рійгікогу заявив міністр оборони Мартін Херем, повідомляє Interia.

Де розмістять об’єкти

За словами Херема, 100 об’єктів планують розташувати на державних землях. Ще приблизно 50 бункерів мають збудувати на землях, що належать муніципалітетам або приватним власникам.

Міністр пояснив, що влада наразі не планує масштабно вилучати приватні ділянки вздовж річки Нарва. Водночас для спорудження об’єктів на приватній землі необхідно буде досягати домовленостей із власниками.

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Умови для приватних земель

Серед можливих варіантів використання приватних ділянок Херем назвав компенсацію за користування землею, її оренду або викуп. Він наголосив, що держава не передбачає переведення у свою власність широкої смуги приватних територій уздовж кордону.

Будівництво бункерів у окрузі Іда-Віру є частиною створення Балтійської лінії оборони. Питання про використання земель уздовж Нарви порушив депутат Рійгікогу Арво Аллер.

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