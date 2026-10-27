Естонія призупинила доступ поліції та Kapo до Реєстру примусового виконання — ERR News

Міністерство юстиції Естонії призупинило доступ Департаменту поліції та прикордонної охорони і Служби внутрішньої безпеки Kapo до Реєстру примусового виконання. Обмеження запровадили, оскільки установи не підключилися до обов’язкової системи відстеження запитів, яка дає громадянам змогу бачити, хто перевіряв їхні банківські дані.

Контроль за доступом до рахунків

Реєстр примусового виконання є державним каналом, через який уповноважені органи можуть отримувати відомості про банківські рахунки та накладати арешти. Як повідомляє ERR News, у 2025 році канцлер юстиції Естонії встановив, що державні установи отримували доступ до даних, захищених банківською таємницею, без належної правової підстави.

Після ухвалення відповідного законодавства доступ слідчих органів до реєстру пов’язали з підключенням до системи відстеження запитів. Вона має дозволити людині перевірити, які органи переглядали інформацію про її банківські рахунки.

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Хто зберіг доступ

Міністерка юстиції та цифрових технологій Лійса Пакоста заявила, що банківські дані є особливо чутливими, тому їх автоматизований перегляд слідчими органами потребує додаткових гарантій. За її словами, Рійґікоґу дозволив слідчим доступ до реєстру за умови, що з 1 жовтня власники рахунків зможуть дізнаватися про такі запити.

Податково-митний департамент Естонії та судові виконавці встигли підключити систему до встановленого строку й можуть надалі користуватися реєстром. Доступ Податково-митного департаменту раніше також був призупинений. Доступ Фінансової розвідки, яка переважно розслідує відмивання коштів, також призупинили у 2025 році.

Поліція та Kapo не завершили необхідну інтеграцію програмного забезпечення. До її завершення вони не зможуть використовувати Реєстр примусового виконання у кримінальних провадженнях.

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