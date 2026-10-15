Естонія протестувала EE-ALARM: мільйон SMS за 17 хвилин — ERR News

В Естонії під час чергового тестування загальнонаціональної системи оповіщення EE-ALARM SMS-повідомлення надійшли мільйону користувачів телефонів за 17 хвилин. Це на 10 хвилин швидше, ніж під час попереднього тесту, коли доставлення повідомлень тривало 27 хвилин, повідомляє ERR News.

Сирени та повідомлення

Попереджувальні сирени по всій країні лунали в середу з 15:00 до 15:10, водночас на телефони надсилали екстрені сповіщення. Заступник генерального директора Естонського рятувального департаменту Віктор Саареметс заявив, що під час тесту встановили рекорд швидкості доставлення SMS.

Рятувальний департамент також планує запровадити швидшу систему екстреного інформування, яка має дозволити надсилати повідомлення на всі телефони протягом кількох секунд.

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Навчання в укриттях

Навчання з укриття провели в Таллінні, Тарту та Хаапсалу. Під час 15-хвилинних навчань у талліннському кварталі Ротерманні більшість учасників дісталася визначеного укриття в підземному паркінгу протягом п’яти хвилин.

Водночас радниця з питань укриттів Північного рятувального центру Ану Вайк'ярв зазначила, що багатьом жителям досі невідоме значення сирен і потрібні додаткові інформаційні кампанії. Учасники навчань також говорили про нестачу умов для укриття вдома, зокрема через відсутність підвалів у житлових будинках.

За словами фахівця з кризової готовності Талліннської муніципальної поліції Серго Кохала, одним із можливих рішень є облаштування укриттів у наявних будівлях і підвалах, а також встановлення модульних укриттів у містах. Із липня 2027 року закон вимагатиме від квартирних товариств, які управляють будівлями площею понад 1 200 квадратних метрів, розробити план укриття та до 2028 року пристосувати для цього відповідне приміщення.

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