Естонія скасувала скорочення фінансування публічних бібліотек — ERR News

Міністерство культури Естонії відмовилося від запланованого скорочення державного фінансування публічних бібліотек у 2027 році. Про це міністерка культури Гейді Пурга повідомила в ефірі Kuku Radio, повідомляє ERR News.

Фінансування збережуть

За словами Пурги, рішення стало результатом переговорів між міністерством і бібліотеками. Вона зазначила, що публічні бібліотеки є важливою культурною та громадською мережею в Естонії.

Міністерство знайшло кошти, щоб зберегти субсидію на нинішньому рівні наступного року. Пурга також заявила, що для цього не доведеться зменшувати операційні субсидії для інших отримувачів фінансування.

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Підтримка бібліотечних послуг

Окрім субсидій на придбання бібліотечних матеріалів, Міністерство культури підтримує розвиток фондів і послуг публічних бібліотек через інші програми. Зокрема, Пурга згадала програму прискорення розвитку бібліотек, розраховану на заклади в різних муніципалітетах.

Минулого тижня радниця міністерства з бібліотечних питань Юлле Таліхярм повідомляла, що на закупівлю матеріалів для публічних бібліотек у 2027 році передбачали 1,77 млн євро, тоді як торік ця сума становила 1,87 млн євро. Вона пояснювала зменшення 10-відсотковим скороченням видатків державного бюджету, розподіленим на кілька років.

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