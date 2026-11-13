Естонія створить систему повітряних тривог за українським зразком

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Естонія планує протягом шести місяців розробити систему оповіщення про повітряні загрози, взявши за основу український досвід.

Новий сервіс надсилатиме жителям попередження про небезпеку та дозволятиме відстежувати рух безпілотників над територією країни.

Про плани повідомив міністр оборони Естонії Мартін Герем. Точну дату запуску та повний перелік функцій поки не оголосили.

Джерело: ERR

Естонська поліція безпеки (KAPO) видворила з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна через ймовірні контакти з російськими спецслужбами. Йому також заборонили в’їзд до Шенгенської зони.

Нагадаємо, в Естонії збудують близько 150 бункерів на кордоні з рф.

Тим часом Естонія перекидає війська на схід країни.

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