Естонія виділила €7,3 млн на зарплати рятувальникам і поліції — ERR News

Уряд Естонії виділив 7,3 млн євро на підвищення зарплат працівникам поліції, рятувальних служб, прикордонникам та операторам Центру екстреного реагування. Кошти спрямують насамперед на оплату праці низькооплачуваних працівників, які безпосередньо виконують службові обов’язки, повідомляє ERR News.

Підвищення з початку 2027 року

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, з початку наступного року зарплати зростуть на 3764 посадах. Загалом у сфері управління МВС Естонії працюють майже 8 тисяч людей.

Міністр зазначив, що додаткове фінансування не розподілятимуть як однакове відсоткове підвищення для всіх працівників. Основну частину коштів спрямують тим, хто має нижчі зарплати та виконує оперативні завдання.

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Найбільше підвищення для рятувальників

Працівники рятувальних служб отримають найбільше підвищення — на 140 євро на місяць. Мінімальна зарплата рятувальника зросте майже на 9%, а середня — на 8%. Очікується, що середня зарплата рятувальників становитиме приблизно 85% від середньої зарплати в Естонії, яка у 2025 році дорівнювала 2092 євро.

Мінімальна зарплата поліцейських збільшиться на 4,4%, а середня оплата праці патрульного поліцейського перевищить середній показник по країні. Мінімальна зарплата операторів Центру екстреного реагування зросте майже на 5%.

Технічні працівники та фахівці клієнтської підтримки SMIT отримають підвищення на 90 євро на місяць. Зростання зарплат також стосуватиметься безпосередніх керівників працівників, якщо вони самі виконують оперативні завдання. Зарплати інших керівників і працівників Міністерства внутрішніх справ не підвищуватимуть.

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