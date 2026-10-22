Естонія виділить додаткові 10 млн євро на закупівлю американського озброєння для України

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Естонія спрямує додаткові 10 мільйонів євро до програми PURL, призначеної для закупівлі американського озброєння для потреб України, збільшивши свій загальний внесок через цей механізм до 31 мільйона євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За словами очільника МЗС Естонії, виділені кошти спрямують на забезпечення сил оборони засобами протиповітряної оборони та боєприпасами. Цахкна підкреслив, що посилення захисту українського неба є критично важливим напередодні зимового періоду для протидії російським ударам по цивільній та енергетичній інфраструктурі, а загальна військова допомога Естонії Україні у 2026 році досягла 0,3% ВВП країни.

Джерело: X Маргуса Цахкни.

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