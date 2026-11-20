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У Таллінні заявили, що російському лідеру не варто запрошувати європейських політиків до Москви. Натомість Путін має відповісти на одне ключове запитання, яке стосується його дій.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в X.

Цахкна написав, що жодний «кремлівський туризм» тут не допоможе. Він нагадав, що Європа тримається однієї позиції вже багато років.

«Позиція Європи залишається незмінною вже багато років. Єдина проблема полягає в небажанні Путіна змінити курс», — наголосив міністр.

Що має зробити Кремль

«Замість того щоб розсилати запрошення до Москви, Путіну слід відповісти на одне справді важливе запитання: коли Росія припинить бомбардувати Україну, вбивати її людей і систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру?» — написав Цахкна.

За його словами, якщо Кремль хоче миру, треба починати з погодження припинення вогню. Україна пропонувала це неодноразово, а міжнародна спільнота неодноразово закликала до цього. Міністр назвав такий крок першим на шляху до змістовних переговорів про тривалий мир.

Європі, на думку Тсахкни, не варто дозволяти втягувати себе в дипломатичний театр. Не потрібно й обговорювати нові ультиматуми Путіна. Серед них — вимогу до Фінляндії вийти з НАТО.

«У Москві немає нічого нового для обговорення. Вимоги Росії залишаються незмінними, і Європа не повинна йти на компроміси щодо безпекового вибору суверенних держав», — підкреслив міністр.

Успіх будь-яких дипломатичних зусиль, за його оцінкою, визначатиме те, чи змінить Росія свою поведінку на практиці.

«До того часу ми повинні продовжувати посилювати тиск на Москву та зміцнювати Україну», — написав Тсахкна.

Він пояснив, що це означає збереження санкцій, військову та фінансову підтримку, а також роботу над надійними гарантіями безпеки. За його словами, «Коаліція охочих» уже готується до повоєнного періоду, а ЄС працює над новими санкціями.

«Путін має зрозуміти: ні запрошення, ні ультиматуми не змінять позицію Європи. Росія повинна припинити агресію, поважати суверенітет України та відмовитися від імперських амбіцій, які становлять загрозу для безпеки всієї Європи», — заявив естонський міністр.

Раніше Пєсков розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією.

Мерц назвав можливе місце проведення переговорів України, Росії, Європи та США.

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