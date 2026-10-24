Естонія витратить на конференцію з відновлення України в Таллінні €13,5 млн

Організація міжнародної Конференції з відновлення України URC27, яка відбудеться наступного року в Таллінні, коштуватиме Естонії 13,5 млн євро. До підготовки заходу залучені практично всі міністерства країни та низка державних відомств.

Керівник зі зв’язків із медіа конференції Реймо Рая розповів, що бюджет URC27 (Ukraine Recovery Conference) становить 13,5 млн євро. Відповідну суму затвердив уряд Естонії.

За словами Реймо Рая, різні міністерства та відомства беруть участь у змістовній і практичній підготовці міжнародного заходу.

Для технічної організації конференції створили окрему проєктну команду, до якої наразі входять 16 осіб. Її очолює Тійт Рійсало. З боку Міністерства закордонних справ підготовку найактивніше координує віцеканцлер із питань зовнішньої економіки та співпраці у сфері розвитку Марійн Ратнік.

Конференцію URC27 заплановано на 28–29 січня в Таллінні. Водночас із нею пов’язана низка попередніх заходів, присвячених відбудові України та залученню міжнародної підтримки.

Найближчим із них стане конференція Rebuild Ukraine, яка відбудеться 12–13 листопада у Варшаві. У межах цього заходу також проведуть Інвестиційний форум ЄС–Україна.

Його мета — залучити приватні інвестиції для відновлення, підвищення кризостійкості та модернізації України.

Участь у форумі від уряду Естонії візьме міністр економіки та промисловості Лійна Вахтрас.

За словами Реймо Рая, організатори безперервно отримують заявки на участь від гостей, які планують приїхати до Естонії. Багато важливих учасників уже підтвердили свою присутність, однак детальнішу інформацію поки не розголошують.

«Однак на даний момент ми поки що не можемо прокоментувати це більш детально», — сказав Реймо Рая.

Конференція URC27 має стати одним із міжнародних майданчиків для обговорення відновлення України та залучення ресурсів, необхідних для її модернізації.

Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

Нагадаємо, Литва виділила додаткові €15 млн на проєкти з відновлення та зміцнення стійкості України. Кошти спрямують через механізми Світового банку та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив у середу ввечері міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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