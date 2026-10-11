Естонія закликала не їздити до Саудівської Аравії через атаки хуситів — ERR News

Міністерство закордонних справ Естонії наполегливо рекомендувало не подорожувати до Саудівської Аравії та інших країн регіону через стрімку й непередбачувану безпекову ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє ERR News.

Попередження для громадян Естонії

У відомстві зазначили, що нові атаки можуть статися майже без попередження. Подальша ескалація також здатна спричинити значні перебої в авіасполученні й навіть тимчасове закриття державних кордонів.

Громадян Естонії, які вже перебувають у регіоні, закликали бути особливо обережними, уникати масових зібрань та інших місць підвищеного ризику, а також виконувати вказівки місцевої влади. Їм також рекомендували зареєструвати своє перебування за кордоном через портал Reisi Targalt, щоб за потреби з ними можна було швидко зв’язатися.

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Атака на аеропорт у Ер-Ріяді

ERR News повідомляє, що єменські хусити останніми днями суттєво посилили атаки на Саудівську Аравію, спрямовані проти цивільних і цивільної інфраструктури.

У ніч на неділю було атаковано міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 300 зазнали поранень. ERR News називає її найсмертоноснішою терористичною атакою за останнє десятиліття.

Реакція Таллінна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що вбивство цивільних і атаки на цивільну інфраструктуру є грубими порушеннями міжнародного права. Він додав, що Естонія однозначно засуджує терористичні атаки хуситів.

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