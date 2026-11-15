Естонія закриває кордон із Росією після спроби диверсії

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Естонія оголосила про повне закриття всіх пунктів пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією через нещодавню спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За словами очільника естонського зовнішньополітичного відомства, обмеження набудуть чинності з 1 грудня. Тсахкна наголосив, що ворожі дії та спроби дестабілізувати безпеку країни не залишаться без відповіді, а закриття кордону має на меті зменшити можливості РФ для проведення протиправної діяльності та посилити контроль за дотриманням санкційного режиму. Про своє рішення він уже поінформував колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Джерело: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в Х.

Прокуратура Естонії 15 листопада повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії, які діяли на замовлення російської воєнної розвідки (ГРУ).

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