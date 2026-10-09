Естонська поліція очікує посилення міграційного тиску через Білорусь — ERR News

Глава естонського Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белітшев заявив, що найближчими тижнями міграційний тиск на Естонію може різко зрости. За його словами, люди можуть намагатися залишити Білорусь до настання зими, повідомляє ERR News.

Белітшев зазначив, що Естонія не має спільного кордону з Білоруссю, натомість такий кордон має Латвія. За його словами, більшість із майже 200 нелегальних мігрантів, затриманих в Естонії від літа, потрапили до країни цим маршрутом.

Маршрут через Росію та Білорусь

За твердженням глави відомства, Російська Федерація — держава-агресор — навмисно спростила умови в’їзду для громадян окремих країн та збільшила кількість авіарейсів, зокрема з Ефіопії. Він повідомив, що між Ефіопією та Москвою здійснюють шість прямих рейсів на тиждень, а російська віза для пасажирів не потрібна.

Після прибуття до Москви мігранти, за словами Белітшева, їдуть автобусами до Білорусі. Він стверджує, що білоруська влада не перешкоджає їхньому подальшому руху до кордонів Європейського Союзу та сприяє цьому.

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Роль контрабандистів і навантаження на установи

Белітшев заявив, що весь маршрут організовують злочинні угруповання, а кожна людина сплачує за нього від 5 тисяч до 10 тисяч євро. За його словами, естонські правоохоронці намагаються затримувати організаторів незаконного перевезення мігрантів, швидко передавати їх до суду та конфісковувати прибутки від злочинної діяльності.

У середині вересня суд в Естонії засудив одного з контрабандистів до семи місяців ув’язнення та заборонив йому в’їзд до Шенгенської зони на шість років. Глава Департаменту поліції та прикордонної охорони також повідомив, що значне навантаження відчувають місцеві органи влади й адміністративні суди. Багато прибулих заявляють, що є неповнолітніми, через що муніципалітети мають забезпечувати їм опіку.

Водночас Белітшев зазначив, що взимку міграційний тиск зазвичай зменшується, оскільки люди неохоче переховуються в білоруських лісах за мінусової температури.

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