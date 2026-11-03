Естонська поліція очікує зростання нелегальної міграції навесні — ERR News

В Естонії та Латвії за останній тиждень знизилася кількість виявлених нелегальних мігрантів, проте естонський Департамент поліції та прикордонної охорони очікує нового посилення міграційного тиску навесні. Про це повідомляє ERR News.

Майже 400 виявлених мігрантів

Від початку року в Естонії виявили 388 людей, які незаконно перебували в країні. За правилами ЄС 148 із них повернули до Латвії. Ще 15 осіб затримали за підозрою в причетності до переправлення мігрантів.

Голова бюро прикордонної охорони Північної префектури Індрек Ару повідомив, що минулого тижня правоохоронці затримали лише 14 мігрантів. Водночас він не виключив нового зростання кількості таких випадків ще до настання зими.

Маршрут змістився на північ

За словами Ару, останніми тижнями мігрантів виявляли лише в Таллінні. Він пояснив це тим, що перевізники намагаються приховати людей у мікроавтобусах, закритих без вікон транспортних засобах або під килимами на задніх сидіннях автомобілів. Поліція проводить вибіркові перевірки на естонсько-латвійському кордоні та всередині країни, але не може перевірити кожну машину.

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Естонська влада тимчасово розміщує нелегальних мігрантів у центрі тримання під вартою в Пярну. Через збільшення кількості людей там зросла напруга, хоча серйозних інцидентів або нападів на працівників не зафіксовано.

Перевірки та повернення потребують часу

Процедура видворення з Естонії може бути тривалою, оскільки правоохоронці мають встановити особу людини, обставини її в'їзду до Шенгенської зони та інші деталі. Окремі процедури застосовують до тих, хто просить міжнародного захисту.

Також складним є встановлення віку людей, які заявляють, що вони неповнолітні, але не мають документів. Із середини жовтня Рада соціального страхування Естонії представляє всіх неповнолітніх без супроводу під час процедур у поліції та прикордонній службі. Ару зазначив, що посилення контролю Польщею та Литвою цього року змістило маршрут нелегальної міграції далі на північ і збільшило тиск на Естонію.

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