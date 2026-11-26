Капітанка жіночої футбольної збірної Польщі Ева Пайор закликала вболівальників підтримати команду в Гданську перед першим стиковим матчем з Ірландією. Перемога за підсумками двоматчевого протистояння може вперше в історії вивести польську збірну на чемпіонат світу.

Як повідомляє Interia Sport, Пайор заявила, що команда передусім зосереджується на найближчій грі в Гданську та сподівається на численну підтримку на трибунах. Футболістка «Барселони» зазначила, що збірна має подовжений тренувальний збір і використовує кожне тренування та аналіз для підготовки до зустрічі з Ірландією.

Шлях через Бельгію

На груповому етапі відбору команда Ніни Паталон здобула одну нічию та зазнала п’яти поразок. Водночас формат змагань дозволив полькам продовжити боротьбу за путівку на мундіаль через стикові матчі.

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У попередньому раунді плей-оф Польща програла Бельгії 0:1 на виїзді, а вдома перемогла 2:1 в основний час. Після додаткового часу переможця визначила серія пенальті, в якій польська команда була сильнішою — 4:3.

Матчі з Ірландією

Перший матч Польщі з Ірландією відбудеться 1 грудня о 18:00 у Гданську. Матч-відповідь запланований на 5 грудня в Дубліні. Пайор наголосила, що команда прагне зробити все можливе для першого в історії виходу польської жіночої збірної на світову першість.

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