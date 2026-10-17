Єврейські демократи США запустили рекламу проти Young Republicans — Jerusalem Post

Єврейська демократична рада Америки (JDCA) запустила у США рекламну кампанію в соцмережах проти представників молодіжних республіканських організацій Young Republicans. Ролики на платформах Meta стосуються повідомлень із Telegram-чатів, у яких були схвальні згадки про Адольфа Гітлера та антисемітські тропи, повідомляє Jerusalem Post.

У рекламі йдеться про тисячі повідомлень у груповому чаті, де учасники, зокрема, обговорювали використання газових камер проти політичних опонентів. У відео також демонструють повідомлення на кшталт «Я люблю Гітлера», які Politico торік оприлюднило в розслідуванні листування лідерів молодіжних республіканських груп із різних штатів.

Кампанія для молодих виборців

Кампанія містить фрагмент виступу віцепрезидента США Джей Ді Венса. Реагуючи на ці повідомлення, він заявив, що «не скасовуватимуть дітей» через те, що вони зробили щось дурне в груповому чаті. В іншому фрагменті ведучий PBS попереджає, що такі висловлювання можуть відображати риторику майбутніх лідерів Республіканської партії.

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Головна виконавча директорка JDCA Гейлі Сойфер заявила, що реклама має нагадати молодим єврейським виборцям про, за її оцінкою, небезпечний екстремізм Республіканської партії напередодні проміжних виборів. За словами представника організації, вартість кампанії становить близько 300 тисяч доларів. Вона спрямована на єврейських виборців в Огайо, Мічигані, Техасі, Джорджії, Північній Кароліні та Айові, а також у виборчих округах до Палати представників, які Cook Political Report відносить до конкурентних.

Реакція на викриття чатів

Після публікації розслідування Politico припинили діяльність клуб молодих республіканців Канзасу та загальноштатна організація молодих республіканців Нью-Йорка. Водночас New York Young Republicans Club у Нью-Йорку продовжив роботу й у грудні провів гала-вечір, на який запросили білих націоналістів і людей, що поширювали антисемітські теорії змови.

Один із молодих республіканців, чиє повідомлення «Я люблю Гітлера» фігурувало в розслідуванні, заперечив антисемітизм і пояснив свої слова «темним почуттям гумору». Ванс також назвав такі повідомлення «гострими, образливими жартами». Представники Young Republicans не відповіли на запит журналістів про коментар.

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