Єврейський національний фонд схвалив 33 млн шекелів для півночі Ізраїлю — Jerusalem Post

Єврейський національний фонд Ізраїлю схвалив бюджет у 33 млн шекелів для підтримки 22 громад на півночі Ізраїлю, розташованих за 2–5 км від кордону з Ліваном. Як повідомляє Jerusalem Post, евакуйовані під час бойових дій громади, які раніше не отримували допомоги фонду, одержать по 1,5 млн шекелів на відновлення та розвиток інфраструктури.

Кошти на інфраструктуру

Фінансування призначене для розвитку інфраструктури, модернізації та укріплення громадських будівель, зокрема дитячих садків, громадських центрів і їдалень. Кошти також передбачені для облаштування відкритих громадських просторів. Конкретні проєкти самостійно визначатимуть жителі та місцеве керівництво.

Програма охоплює, зокрема, кібуци Мааян-Барух і Дан у регіональній раді Верхньої Галілеї, Бейт-Гіллель, Рамот-Нафталі, Ліман, Ібн-Менахем, Елькош, Горен, Манот, Авдон, Керем-Бен-Зімра та Альму. До неї також увійшли інші громади регіональної ради Мевоот-Ха-Хермон.

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Диференційована підтримка

Фонд застосовує модель підтримки, що враховує відстань від ліванського кордону та масштаби завданої громадам шкоди. Громади на передовій лінії, зокрема кібуц Манара та мошав Довев, можуть отримати від 2,5 млн до 3 млн шекелів кожна.

На наступному етапі фонд планує надати приблизно по 1 млн шекелів громадам, розташованим за 5–9 км від кордону. Найближчими днями професійні команди фонду мають відвідати громади, щоб сформувати перелік проєктів; початок їх реалізації планують приблизно через півтора місяця.

Фонд також повідомив про інші інвестиції в північних містах і регіональних центрах. Для Тверії, за даними видання, вже передбачили близько 35 млн шекелів; згадано також Карміель, Афулу та Бейт-Шеан.

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