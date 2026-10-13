Євро впав до 1,11 долара на тлі боргових ризиків Франції — Anadolu Agency

Євро знизився до 1,11 долара США — найнижчого рівня з травня 2025 року. Від початку 2026 року спільна валюта країн єврозони втратила близько 5% вартості. Як повідомляє Anadolu Agency, тиск на євро посилили фінансова та політична невизначеність у єврозоні, зокрема ситуація у Франції та дострокові вибори в Іспанії.

Французькі фінанси тиснуть на валюту

Ключовим чинником ослаблення євро стали події у Франції, другій за розміром економіці єврозони. Прибутковість 10-річних французьких облігацій наблизилася до 5% і сягнула найвищого рівня з 2002 року на тлі геополітичних ризиків та глобального розпродажу облігацій.

За даними французького Національного інституту статистики та економічних досліджень INSEE, дефіцит державного бюджету Франції зріс до 5,8% ВВП, перевищивши встановлений ЄС поріг у 3%. Номінальний державний борг країни досяг €3,6 трлн, або 119% ВВП, що також вище за Маастрихтський критерій у 60% ВВП. Різниця між вартістю запозичень Франції та Німеччини стала найбільшою від боргової кризи 2012 року.

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Обмеження для ЄЦБ

Додатковими чинниками нестабільності агентство називає політичну кризу та вуличні протести у Франції, боргову вразливість Італії, а також дострокові вибори, які прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив на листопад. Водночас криза на Близькому Сході підвищує витрати на енергію й посилює коливання на світовому ринку облігацій.

Глобальний капітал за таких умов прямує до долара США як до захисного активу. Аналітики вважають, що фрагментована структура національних фінансових ринків єврозони робить регіон вразливішим до подібних потрясінь, попри спільну валюту.

Фінансові та політичні ризики звужують можливості Європейського центрального банку для монетарної політики. Очікування щодо трьох підвищень ставок наступного року змінилися на два підвищення по 25 базисних пунктів. Керівник досліджень глобальних ринків ING Кріс Тернер прогнозує, що протягом наступних двох кварталів курс євро до долара може залишатися в межах 1,10–1,15 через жорстку позицію Федеральної резервної системи США та зростання прибутковості облігацій.

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