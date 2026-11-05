Євродепутат Фройнд закликав ЄК перевірити доступ Польщі до фондів ЄС — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, німецький євродепутат від Зелених Даніель Фройнд закликав Європейську комісію повторно оцінити, чи Польща й надалі виконує умови верховенства права для доступу до фондів згуртованості ЄС. Він пов’язав це питання з нинішньою кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі та незавершеними реформами судової системи.

Як повідомляє RMF24, Фройнд порушив це питання перед єврокомісаром із питань регіональної політики Раффаеле Фітто під час засідання Комітету Європарламенту з бюджетного контролю. Євродепутат розкритикував, на його думку, недостатню прозорість критеріїв, за якими Єврокомісія оцінює незалежність судової системи Польщі.

За словами Фройнда, проблеми в польській судовій системі не обмежуються Конституційним трибуналом. Він також заявив, що в країні є близько 3 тисяч суддів, призначення яких він вважає незаконними.

Умови доступу до коштів

У 2022 році Брюссель призупинив відшкодування Польщі 76 млрд євро з фондів на 2021–2027 роки. Причиною було невиконання умови щодо ефективного застосування Хартії основних прав ЄС, зокрема у питаннях незалежності судової влади, доступу до процедури оскарження та недискримінації.

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Окремо було заблоковано 60 млрд євро за польським Планом відновлення. У цьому випадку виплати залежали від виконання конкретних етапів, пов’язаних із незалежністю судової системи.

Позиція Єврокомісії

У лютому 2024 року, після зміни уряду в Польщі та подання плану відновлення верховенства права, Єврокомісія визнала умову щодо Хартії основних прав виконаною та відкрила країні доступ до коштів. Фройнд наголосив, що подання такого плану не означає остаточного розв’язання проблем у судовій системі.

Фітто не дав прямої відповіді на закиди євродепутата, але заявив, що Єврокомісія стежить за ситуацією. Він також зазначив, що базові умови контролюють від початку програмного періоду 2021–2027 років. Голова Комітету Європарламенту з бюджетного контролю попросив Єврокомісію надати письмове пояснення щодо підходів до оцінки верховенства права та виконання Польщею взятих зобов’язань.

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