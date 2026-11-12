Євродепутати пропонують передати заморожені активи Росії під контроль ЄС

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Європейський Союз має взяти під власне управління заморожені рахунки Центрального банку Росії, які зберігаються в депозитарії Euroclear. Із такою ініціативою виступили євродепутати. На їхню думку, це дозволить створити резервний механізм фінансування України на випадок, якщо наявних джерел міжнародної підтримки буде недостатньо.

Про це йдеться у листі, підписаному понад 70 депутатами Європейського парламенту із шести політичних груп. Документ, з яким ознайомився Укрінформ, адресований прем'єр-міністру Ірландії Міхолу Мартіну, голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, високій представниці ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань економіки Валдісу Домбровскісу.

У вересні євродепутати вже зверталися до керівництва ЄС із закликом перевести заморожені суверенні рахунки Росії з депозитаріїв у державах-членах до спеціального механізму Євросоюзу, який виконуватиме функції їхнього зберігача.

«Ми пишемо знову, оскільки настав час діяти», — зазначають автори листа на тлі підготовки Єврокомісією пропозицій щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році.

Вони нагадують, що, за оцінками Києва, наступного року Україні знадобиться ще близько 70 млрд євро, щоб забезпечити функціонування держави та потреби армії.

«Надавши кредит на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро, ЄС уже продемонстрував готовність підтримувати Україну. Однак дефіцит фінансування продовжує зростати. Під час нещодавнього засідання Європейської ради Президент Зеленський висунув конкретну пропозицію – створити "спеціальний механізм під контролем ЄС" для управління російськими активами. Ми переконані, що Євросоюз має відгукнутися на це прохання», — пишуть законодавці.

Вони нагадали, що минулорічна спроба задіяти ці активи не увінчалася успіхом, оскільки Бельгія, де в системі Euroclear зберігається близько 185 млрд євро російських коштів, побоювалася залишитися сам на сам із судовими позовами та заходами у відповідь з боку Росії.

«Передача активів рахунків під управління ЄС має розв'язати цю проблему. Рахунки Центробанку РФ разом із відповідними зобов'язаннями переведуть до спеціального механізму Євросоюзу, завдяки чому Euroclear більше не матиме зобов'язань перед Москвою. Водночас Росія залишатиметься власником коштів, які просто зберігатимуться в іншого управителя», - пояснюють євродепутати.

Автори листа зазначають, що ЄС уже вдавався до подібного кроку: у 2003 році, на виконання резолюції Ради безпеки ООН, Євросоюз зобов'язав перевести заморожені суверенні активи Іраку, що зберігалися на його території, на рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

У разі такого переведення ЄС має взяти на себе спільну відповідальність за захист Бельгії, Euroclear та інших депозитаріїв від можливих збитків, пов'язаних із цією операцією, водночас вживаючи заходів для мінімізації ризиків. Оскільки йдеться про всі заморожені рахунки в Євросоюзі, відповідний тягар буде справедливо розподілений між державами-членами, зазначають євродепутати.

«Вже існує пропозиція, відома як "Російський трансфер" у якій детально описано, як це можна реалізувати», — йдеться в листі.

Автори листа наголошують, що підтримують будь-який життєздатний варіант покриття фінансового дефіциту України у 2027 році, який розглядає Єврокомісія. Водночас, незалежно від обраного рішення, ЄС має перебрати під своє управління рахунки Центробанку РФ. Це дасть змогу створити фінансові інструменти резервного призначення, до яких можна буде звернутися, якщо інших джерел коштів не вистачатиме.

«Обсяг цих активів достатній, щоб забезпечити підтримку України до 2029 року, тобто протягом періоду, який охоплює вибори в кількох державах-членах і після яких подальше фінансування України може опинитися під питанням. Вони також можуть забезпечити фінансування після наступних президентських виборів у США», — заявили євродепутати.

Вони пояснили, що після передання активів під управління ЄС їх не можна буде використати як предмет торгу на переговорах, які відбуваються без участі Європи.

«Рішучі дії зараз продемонструють Москві, що ціна її війни продовжує зростати, а саме це і змусить її піти на серйозні переговори», — наголошують євродепутати.

Вони також зазначають, що стаття 122(1) Договору про функціонування ЄС дозволяє Єврораді ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю голосів – саме так у грудні минулого року було продовжено замороження цих активів.

На думку євродепутатів, якщо ЄС ухвалить відповідне рішення, інші партнери можуть наслідувати його приклад. Велика Британія заявила про намір повернутися до цього питання, а Канада ще торік була готова діяти спільно з Євросоюзом.

З огляду на це євродепутати закликали Європейську комісію включити передання функцій управителя російських активів до пропозиції, яку вона готує для Європейської ради, а саму Раду — ухвалити відповідне рішення до кінця року.

Про це йдеться у листі, підписаному понад 70 депутатами Європейського парламенту із шести політичних груп. Документ, з яким ознайомився Укрінформ, адресований прем'єр-міністру Ірландії Міхолу Мартіну, голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, високій представниці ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань економіки Валдісу Домбровскісу.

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