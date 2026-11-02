Євродепутати провели вчетверо більше зустрічей із тютюновими лобістами — Politico Europe

У Брюсселі депутати Європарламенту з літа 2024 року задекларували понад 400 зустрічей із представниками тютюнової та нікотинової індустрії. Це приблизно вчетверо більше, ніж за весь попередній парламентський термін 2019–2024 років, коли було задекларовано близько 100 таких контактів, повідомляє Politico з посиланням на дані коаліції неурядових організацій Smoke Free Partnership.

Контакти напередодні оновлення правил

Зустрічі відбуваються в період, коли ЄС готується переглянути правила щодо тютюнових і нікотинових виробів, реклами та мінімального оподаткування цієї продукції. Єврокомісія також запропонувала впродовж нинішньої каденції заходи з протидії серцево-судинним захворюванням і раку, які стосуються галузі.

За даними Smoke Free Partnership, приблизно 75% задекларованих зустрічей припали на депутатів із правоцентристської Європейської народної партії, групи Європейських консерваторів і реформістів та ультраправої групи «Патріоти за Європу». Найбільше контактів — 14 — задекларував депутат від «Патріотів за Європу» Ауке Зейлстра. П’єтро Фіоккі з ЄКР заявив дев’ять зустрічей, а Міхаліс Хаджіпантела, Елена Невадо дель Кампо та Єссіка Польф’єрд з ЄНП — по вісім.

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Позиції індустрії та критиків

Депутати, які критикують активність лобістів, посилаються на Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Її настанови передбачають, що контакти посадовців із тютюновою індустрією мають обмежуватися випадками, коли це суворо необхідно для регулювання галузі, та бути прозорими.

Тютюнові компанії наполягають, що діють відкрито та мають право представляти свою позицію. Philip Morris International, яка виробляє Marlboro, заявила про свою трансформацію в напрямі майбутнього без тютюну та назвала участь у діалозі з депутатами внеском у демократичний процес. British American Tobacco також заявила про дотримання регуляторних вимог.

Євродепутати задекларували щонайменше 178 зустрічей із представниками Philip Morris International та 60 — із British American Tobacco. Значна частина контактів стосувалася директиви про оподаткування тютюну, яку розглядає Рада ЄС. Smoke Free Partnership зазначає, що сама кількість зустрічей не доводить прямого впливу на рішення, однак демонструє можливості індустрії формувати законодавчу дискусію.

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