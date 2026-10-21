У Європейському Союзі 44 депутати Європарламенту з 15 країн і шести політичних груп звернулися до міністрів транспорту держав-членів із закликом відновити переговори щодо припинення сезонного переведення годинників. Про це повідомляє The Local Sweden.

Автори листа закликали країни ЄС подолати застій у Раді ЄС і знову просунути переговори щодо законодавчої пропозиції Єврокомісії. Ініціатором звернення став німецький депутат Європарламенту Петер Лізе.

Чому переговори зупинилися

Практику сезонної зміни часу запровадили після нафтової кризи 1970-х років для заощадження енергії. З 2001 року директива ЄС зобов'язує держави-члени одночасно переводити годинники вперед в останню неділю березня та назад — в останню неділю жовтня, щоб уникати проблем для транспорту, комунікацій і транскордонної діяльності.

У 2018 році Єврокомісія провела громадські консультації щодо скасування зміни часу. У них взяли участь 4,6 мільйона людей, а 84% учасників підтримали відмову від переведення годинників. У вересні того ж року Єврокомісія запропонувала припинити сезонні зміни часу, а в 2019 році Європарламент великою більшістю підтримав цю пропозицію.

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Водночас уряди держав ЄС не змогли домовитися, який час має діяти постійно — літній чи зимовий. Серед невирішених питань залишаються координація між сусідніми країнами, щоб уникнути різних часових поясів, а також вплив можливих змін на транспорт, транскордонну діяльність і внутрішній ринок.

Дослідження наслідків скасування

Минулого року Іспанія за підтримки Польщі та Фінляндії намагалася відновити дискусію, однак інші держави-члени не підтримали цю ініціативу. Лізе заявив, що країни ЄС упродовж восьми років посилалися на відсутність оцінки впливу, аби не просувати пропозицію.

Дослідження, замовлене виконавчим органом ЄС щодо наслідків скасування сезонного переведення часу, мають завершити до кінця року. Лізе, який за фахом є лікарем, звернув увагу на можливі наслідки зміни часу для здоров'я, зокрема порушення сну, втому та труднощі з концентрацією. Нещодавні дослідження також ставлять під сумнів обсяг енергетичної економії від цієї практики.

У листі євродепутати зазначили, що будь-яке рішення потребуватиме координації між державами-членами, однак вважають, що ці труднощі можна подолати за наявності політичної волі.

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