Євродепутатка Шиллінг закликала ЄС діяти проти дипфейків — The Guardian

Австрійська євродепутатка від Партії зелених Лена Шиллінг закликала Євросоюз забезпечити дієве виконання майбутньої заборони застосунків і сайтів, які за допомогою штучного інтелекту цифровим способом роздягають жінок. Політикиня заявила, що дізналася про поширення в інтернеті сексуалізованих дипфейків із її зображенням.

Як повідомляє The Guardian, на знімках із однієї з перших пресконференцій Шиллінг її одяг був цифровим способом прибраний. Євродепутатка назвала побачене огидним і зазначила, що фото використали, аби завдати їй шкоди та принизити її.

Дані про дипфейки серед євродепутаток

За даними берлінського аналітичного центру Agora Digitale Transformation, сексуалізовані дипфейки стали мішенню для 50 депутатів Європарламенту, з яких 46 — жінки. У звіті також ідеться, що такий контент зачепив одну з шести євродепутаток.

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У попередньому звіті ADT повідомлялося про 138 жінок-парламентарок із 22 країн ЄС, яких торкнулася ця проблема. За висновками організації, жінки у 33 рази частіше за чоловіків ставали об’єктами дипфейк-порнографії або були пов’язані з нею.

Заклик забезпечити виконання заборони

Шиллінг назвала такі зображення формою цифрового насильства над жінками, що доповнює сексистські образи, переслідування і насильство, з якими стикаються жінки в політиці. За її словами, частина інших постраждалих євродепутаток боялася публічно говорити про це.

Шиллінг та німецька євродепутатка від Зелених Террі Райнтке ініціювали лист до ЄС, який підписали 119 євродепутатів. У ньому посадовців закликали поєднати заборону сервісів для цифрового роздягання жінок, що має набути чинності в ЄС 2 грудня, з механізмами її реального виконання. Автори листа наголосили, що заборона без контролю за її дотриманням не захистить постраждалих.

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