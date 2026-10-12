Єврокомісар Бруннер закликав усунути черги в аеропортах до Різдва — Politico Europe

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер закликав країни ЄС усунути черги в аеропортах, пов’язані із запровадженням системи в’їзду-виїзду, до наступного різдвяного періоду. Особливо він згадав брюссельський аеропорт Завентем у Бельгії, де минулого місяця пасажири чекали на проходження контролю до п’яти годин, повідомляє Politico.

Відповідальність країн і аеропортів

Бруннер захистив цифрову систему ЄС, яка реєструє відбитки пальців і зображення облич громадян країн поза ЄС під час в’їзду до Шенгенської зони. За його словами, держави-члени мали достатньо часу для підготовки, оскільки самі погодилися на нову систему. Єврокомісар назвав її питанням безпеки та заявив, що відповідальність за належну роботу лежить на країнах ЄС.

Систему почали поступово запроваджувати рік тому, а з квітня вона повністю працює на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Водночас улітку вона спричинила тривалі затримки в багатьох аеропортах: деякі країни вимикали її в пікові періоди.

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Суперечка щодо пропускної спроможності

Представник міністра внутрішніх справ Бельгії Бернара Квінтіна у відповідь на критику заявив, що поліція повністю укомплектовує всі 12 робочих місць у зоні прибуття. Водночас, за його словами, інфраструктура Brussels Airport Company здатна обробляти лише 500–600 пасажирів із нешенгенських рейсів на годину, тоді як у завантажені дні між 6:00 та 10:00 прибувають майже 3 500 таких пасажирів.

В аеропорту повідомили, що всі залучені сторони працюють над скороченням затримок. Там тестують нові електронні ворота й кіоски попередньої реєстрації, навчають додаткових поліцейських та оцінюють потребу в новій інфраструктурі.

За словами Бруннера, система в’їзду-виїзду вже зафіксувала майже 230 млн в’їздів і виїздів приблизно у 1 500 пунктах пропуску. У в’їзді відмовили близько 80 тис. людей, серед яких 2 тис. осіб, яких вважали загрозою безпеці через можливі зв’язки з тероризмом або організованою злочинністю.

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