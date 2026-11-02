Єврокомісар Хансен заявив про спробу зірвати постачання їжі — RMF24

Єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен заявив, що ймовірні кібератаки на холодильні системи супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Швеції, Ірландії, Нідерландах, Естонії та Фінляндії є цілеспрямованою спробою порушити ланцюги постачання продовольства й підірвати довіру покупців. За даними RMF24, нині загрози продовольчій безпеці Європейського Союзу немає, однак наслідки інцидентів уже відчули підприємства та покупці.

Магазини у семи країнах

У Бельгії та Люксембурзі постраждали близько 40 супермаркетів мережі Delhaize. Збої також зафіксували у шведських магазинах ICA і Coop, ірландських SuperValu, фінських K-market та естонському супермаркеті Selver.

У Нідерландах наслідки інциденту відчули щонайменше 17 компаній, серед яких м’ясопереробні підприємства та невеликі магазини. В Ірландії порушення роботи холодильного обладнання зареєстрували у 13 магазинах SuperValu.

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Обладнання переводили в режим розморожування

Бельгійська компанія Sabcobel, яка обслуговує холодильне обладнання, повідомила, що зловмисники отримали доступ до систем і перевели випарники в режим розморожування. Температура всередині обладнання в окремих випадках могла сягнути 50 градусів Цельсія. Очільник Sabcobel Стефан Моеланс розповів газеті Le Soir, що працівники вночі та вранці відключали від мережі установки, які зазнали атаки.

У багатьох магазинах довелося спорожнити холодильники й морозильні камери та утилізувати непридатні до продажу продукти. За повідомленнями медіа, загальні втрати сягають мільйонів євро. Керівник одного з магазинів Delhaize у Хуйларті у Фландрії оцінив вартість втраченого товару приблизно у 100 тисяч євро без урахування витрат через тимчасове закриття закладу.

Фінський національний центр кібербезпеки повідомив про кілька підозр щодо успішного злому та обмежені збитки. Після попередніх атак у Франції служби виявили кілька десятків доступних із відкритого інтернету контролерів холодильного обладнання Danfoss і попросили їхніх власників захистити пристрої.

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