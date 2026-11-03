У Берліні, Німеччина, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що 2027 року військові витрати Росії — держави-агресора — за паритетом купівельної спроможності майже відповідатимуть сукупним оборонним витратам європейських країн.

Оцінка витрат

За словами Кубілюса, військовий потенціал Росії не зменшується. Він зазначив, що за розрахунками за паритетом купівельної спроможності Росія готова витратити на військові потреби майже стільки ж, скільки європейські країни разом планують витратити наступного року.

Єврокомісар оцінив сукупні витрати європейських країн приблизно у 500 млрд євро, або 559 млрд доларів. Про заяву Кубілюса на Берлінській безпековій конференції повідомляє Anadolu Agency.

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Оборонні спроможності Європи

Кубілюс наголосив на необхідності посилювати європейський компонент НАТО та інвестувати у сфери, де європейські країни мають прогалини в оборонних спроможностях. Він пов’язав це з тим, що адміністрація США дедалі більше зосереджуватиме увагу на Індо-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, плани Європейського Союзу посилювати оборонні можливості не є альтернативою НАТО. Кубілюс зазначив, що НАТО має військову силу, а ЄС — економічну потужність, які слід поєднати для формування європейських оборонних спроможностей, здатних стримувати Росію.

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