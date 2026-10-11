Єврокомісія готує жорсткіші візові правила для росіян — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії — держави-агресора. Їх можуть представити в січні, щоб посилити захист ЄС від гібридних загроз, повідомляє Politico Europe з посиланням на посадовців Євросоюзу.

Посилення обмежень підтримала група країн, зокрема Польща, Швеція та Естонія. Вони виступають за суворіший підхід до видачі віз росіянам, включно з колишніми військовими, які воювали в Україні.

Кількість туристичних віз

Минулого року громадянам РФ видали близько 478 тисяч туристичних шенгенських віз. Значна частина з них була багаторазовою, що дозволяє власникам неодноразово в’їжджати до країн Шенгенської зони без повторного оформлення документів.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що чинна система має вразливості, якими можуть скористатися противники ЄС. За його словами, у Швеції хотіли б побачити ініціативу Єврокомісії раніше за січень.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер також закликав держави-члени зменшити кількість віз, які видають російським громадянам. Він зазначив, що після початкового скорочення кількість таких віз перестала знижуватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними Politico Europe, деякі країни також мають намір порушити це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ і запропонувати додаткові обмеження для російських дипломатів у Євросоюзі.

Пропозиція Естонії

Естонія пропонує заборонити в’їзд до ЄС колишнім військовослужбовцям збройних сил РФ. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що таких колишніх учасників бойових дій може бути близько 650 тисяч, а обмеження слід застосовувати індивідуально.

Цахкна висловив побоювання, що частина цих людей може прибути до Європи за підтримки російських спецслужб і становити загрозу для суспільств країн ЄС. На його думку, для безпеки блоку необхідний спільний підхід на рівні всього Євросоюзу.

У червні міністри дев’яти країн ЄС, а також Ісландії та Норвегії звернулися до Єврокомісії із закликом виробити більш уніфікований і скоординований підхід до російських віз. Вони наголосили, що різні правила в державах Шенгенської зони можуть послабити тиск на РФ.

Читай нас у