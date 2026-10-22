Єврокомісія може запропонувати звільнити Польщу від механізму солідарності — Interia

Європейська комісія, за даними Interia, яка посилається на джерела Польського агентства преси, може запропонувати країнам ЄС продовжити для Польщі звільнення від механізму обов’язкової солідарності у сфері міграції ще на один рік.

Оцінка Єврокомісії

4 листопада Єврокомісія має представити звіт про міграційну ситуацію в державах-членах ЄС. Висновки документа впливатимуть на рішення про застосування механізму солідарності, передбаченого новим пактом ЄС про міграцію та притулок.

Польща звільнена від дії цього механізму до кінця поточного року. У попередній оцінці, оприлюдненій у 2025 році, Єврокомісія віднесла країну одночасно до держав, яким загрожує посилення міграційного тиску, і до тих, що перебувають у складній міграційній ситуації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підстави для звільнення

У джерелі таку оцінку пов’язують із великою кількістю українських біженців у Польщі та постійними спробами незаконного перетину її східного кордону. За інформацією джерел PAP, цього року Єврокомісія може надати Польщі аналогічну оцінку та передати державам-членам у Раді ЄС пропозицію не застосовувати до неї механізм солідарності.

Механізм передбачає підтримку країн ЄС, які зазнають міграційного тиску. Держави-члени можуть обирати спосіб виконання солідарних зобов’язань: надавати фінансування, технічну й матеріальну допомогу або брати участь у релокації мігрантів.

На 2026 рік Єврокомісія оголосила релокацію 21 тисячі осіб і внески країн обсягом 420 млн євро. Водночас держави ЄС зобов’язалися релокувати менш як 9 тисяч людей, зокрема Німеччина — 4,5 тисячі. Як зазначає Interia, на практиці Берлін погодився розглядати заяви про притулок людей, які прибули до Німеччини з Італії та Греції.

Читай нас у