Єврокомісія на рік відклала національні проєкти обмежень соцмереж для дітей — Dawn

Європейська комісія на 12 місяців відклала розгляд нових національних законопроєктів країн ЄС, що перетинаються з майбутніми загальноєвропейськими правилами доступу дітей до соціальних мереж. Зокрема, вона заблокувала проєкт Австрії, який передбачав заборону користування соцмережами для дітей віком до 14 років.

Єдині правила для ЄС

Як повідомляє Dawn, країни-члени ЄС мають повідомляти Єврокомісію про законодавчі ініціативи, щоб вони не суперечили правилам блоку. Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що інституція вирішила на рік відкласти всі проєкти національних законів, які дублюють майбутні гармонізовані правила.

Єврокомісія вважає, що окремі рішення держав-членів можуть розділити ЄС через різні вікові межі доступу до платформ. У Брюсселі також побоюються, що країни не поспішатимуть погоджувати спільний закон, якщо вже матимуть власні правила.

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Пропозиція для неповнолітніх

Минулого місяця Єврокомісія запропонувала заборонити соціальні мережі для дітей до 13 років, а до 15 років дозволяти лише обмежений доступ під наглядом. Реньє зазначив, що тепер необхідно зосередитися на переговорах щодо EU Kids Act та ефективному виконанні правил. Комісія сподівається, що держави ЄС і Європейський парламент досягнуть домовленості найближчими місяцями.

Водночас можливі винятки. Франція повідомила Брюссель про свій законопроєкт ще до появи загальноєвропейської ініціативи, тому його, як очікується, не блокуватимуть, хоча Єврокомісія вимагала доопрацювання документа. Греція вже ухвалила власні правила, розроблені задовго до вересня. Рішення щодо ініціатив Італії та Словаччини ЄС ще не ухвалив.

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