Єврокомісія оцінила можливість завершення переговорів про вступ України до 2028 року

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Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, у якому відзначила значний прогрес України, Молдови, Чорногорії та Албанії та надала їм дорожні карти подальших кроків на 2027 рік.

У документі наголошується, що попри повномасштабну агресію рф Україна відкрила чотири переговорні кластери та зберігає ефективну й незалежну систему антикорупційних органів.

Для досягнення мети щодо завершення переговорів до кінця 2028 року Єврокомісія рекомендує Україні прискорити темпи реформ у сфері верховенства права, державного управління та захисту прав національних меншин. Лідером процесу залишається Чорногорія, яка може фіналізувати переговори про вступ вже у грудні 2026 року.

Джерело: щорічний звіт Європейської комісії про розширення ЄС.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що наразі називати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу було б безвідповідально. За її словами, терміни приєднання України значною мірою залежать від політичної ситуації та процесів у країнах-членах ЄС.

Нагадаємо, що Єврокомісія готує обережний план вступу України до ЄС — Politico Europe.

Україна прагне закрити 7 розділів переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2027 року — Корецький.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом трьох переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

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